На сайті парламенту став недоступним розділ законопроектів через «технічні роботи»

«Проводяться технічні роботи»: розділ законопроектів на сайті Верховної Ради не працює.

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Розділ сайту Верховної Ради, на якому публікуються законопроекти і відображається стадія їх розгляду, станом на 21-00 недоступний.

Зазначимо, що відповідні технічні проблеми почалися приблизно о 20-00.

Спочатку сайт відображав помилку, а наразі у розділі розмістили повідомлення:

«Шановні відвідувачі сайту!

Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України.

Дякуємо за розуміння!»

Таким чином, наразі невідомо, чи підписав Президент прийнятий 22 липня законопроект 12414 стосовно перегляду об’єму повноважень НАБУ і САП.

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