Практика судів
  1. В Україні

На сайті парламенту став недоступним розділ законопроектів через «технічні роботи»

21:06, 22 липня 2025
«Проводяться технічні роботи»: розділ законопроектів на сайті Верховної Ради не працює.
На сайті парламенту став недоступним розділ законопроектів через «технічні роботи»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розділ сайту Верховної Ради, на якому публікуються законопроекти і відображається стадія їх розгляду, станом на 21-00 недоступний.

Зазначимо, що відповідні технічні проблеми почалися приблизно о 20-00.

Спочатку сайт відображав помилку, а наразі у розділі розмістили повідомлення:

«Шановні відвідувачі сайту!

Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України.

Дякуємо за розуміння!»

Таким чином, наразі невідомо, чи підписав Президент прийнятий 22 липня законопроект 12414 стосовно перегляду об’єму повноважень НАБУ і САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісар Марта Кос повідомила, що провела відверту розмову з Юлією Свириденко щодо закону 12414 про повноваження НАБУ і САП

Новий віце-прем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка повідомив Марті Кос, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

Руслан Кравченко та Василь Малюк під час зустрічі з представниками країн G7 обговорили події навколо НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

«Ми можемо стати наступними, за нами теж можуть прийти» – керівники НАБУ та САП звернулися до ЄС, США та МВФ по допомогу

Семен Кривонос та Олександр Клименко готуються стати фігурантами кримінальних проваджень та шкодують, що іноземні партнери проігнорували їх попередження.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП

Разом з тим, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до ЄС до 2034 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва