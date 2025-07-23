Верховная Рада ускорит рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за обход санкций и маскировку активов – решение СНБО

Законопроект, ускорить который рекомендовал СНБО, предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов.

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СНБО в своем решении от 21 июля рекомендовал Верховной Раде ускориться с принятием законопроекта об уголовном наказании за обход санкций. Напомним, решение СНБО введено Указом Президента 538/2025 относительно моратория на безосновательные проверки бизнеса.

Речь идет о законопроекте 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение санкций. Он, среди прочего, предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств на поддержку ВСУ или на счета Кабмина, министерств, открытые для привлечения добровольных взносов.

Обходом санкций предлагается считать также совершение действий, направленных на маскировку происхождения активов, если лицо знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокировки активов.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала сравнительную таблицу ко второму чтению.

В Уголовный кодекс введут новую статью об ответственности за нарушение санкций

Итак, предложенными изменениями в УК будет предусмотрено, что:

Давность для наказания по УК не применяется за нарушение санкции.

для наказания по УК за нарушение санкции. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основное или дополнительное наказание за нарушение санкций назначается на срок от 10 до 15 лет.

или заниматься определенной деятельностью как основное или дополнительное наказание за нарушение санкций назначается на срок от 10 до 15 лет. Специальная конфискация по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества применяется в случае нарушения санкций.

по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества применяется в случае нарушения санкций. Основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени юрлица нарушения санкций.

к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение его уполномоченным лицом от имени юрлица нарушения санкций. Ликвидация юридического лица применяется судом в случае совершения его уполномоченным лицом нарушения санкций. Однако ликвидация не применяется к банку, страховщику, кредитному союзу в случае совершения их уполномоченными лицами нарушения санкций.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 114-3 об ответственности за нарушение санкций.

Согласно ей:

Умышленное невыполнение или препятствование выполнению санкции – наказывается штрафом от 425 000 до 850 000 грн или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

– наказывается штрафом от 425 000 до 850 000 грн или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового. Умышленный обход санкции – наказывается штрафом от 850 000 грн до 1 275 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

– наказывается штрафом от 850 000 грн до 1 275 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового. Эти деяния, совершенные путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением или лицом, оказывающим публичные услуги, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, или предметом которого были активы в крупном размере , – наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового.

, – наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет или без такового. Лицо, кроме организатора, освобождается от ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о совершении этого преступления и способствовало его раскрытию.

Что будет считаться санкциями и их обходом

Примечанием к этой статье будет определено, что под санкцией следует понимать такие санкции, примененные в соответствии с Законом «О санкциях»:

Секторальная санкция;

Персональная санкция, предусмотренная пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19 или пунктом 24-1 ч. 1 статьи 4 указанного Закона;

Персональная санкция, предусмотренная пунктом 25 ч. 1 статьи 4 в части остановки финансовых операций, запрета заключения договоров или совершения сделок и остановки операций по счетам физического или юридического лица.

Обходом санкций будут считаться действия, предусмотренные новой статьей 5-5 Закона «О санкциях», которая предусматривает ответственность за нарушение и/или обход санкций.

Согласно ей запрещается совершать деяния (действия или бездействие), направленные на нарушение и/или обход санкции (санкций).

Обходом санкции будут считаться:

Приобретение активов , относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их принадлежности лицу, к которому применена санкция в виде блокировки активов, или перемещение, изменение формы (преобразование) таких активов, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения таких активов или владения ими, контроля над ними, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно, полностью или частично принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокировки активов, или в отношении которых такое лицо может осуществлять действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения. Приобретение заблокированных активов является обходом санкций, если совокупная стоимость таких активов превышает 150 прожиточных минимумов ;

, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их принадлежности лицу, к которому применена санкция в виде блокировки активов, или перемещение, изменение формы (преобразование) таких активов, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения таких активов или владения ими, контроля над ними, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно, полностью или частично принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокировки активов, или в отношении которых такое лицо может осуществлять действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения. ; Доведение до банкротства субъекта хозяйственной деятельности, к которому или к конечному бенефициарному владельцу которого применена санкция в виде блокировки активов, или подача заведомо ложного заявления о неспособности выполнить обязательства таким субъектом перед кредитором, если такое действие (бездействие) совершено с целью незаконного вывода активов или изменения принадлежности и/или контроля активов такого субъекта хозяйственной деятельности;

субъекта хозяйственной деятельности, к которому или к конечному бенефициарному владельцу которого применена санкция в виде блокировки активов, или подача заведомо ложного заявления о неспособности выполнить обязательства таким субъектом перед кредитором, если такое действие (бездействие) совершено с целью незаконного вывода активов или изменения принадлежности и/или контроля активов такого субъекта хозяйственной деятельности; Предоставление ложной или обманчивой информации, чтобы скрыть тот факт, что определенное лицо, организация или орган управления является владельцем или бенефициаром средств или экономических ресурсов, которые должны быть заблокированы в соответствии с ограничительными мерами (санкциями).

Под активами следует понимать: объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства, объекты, не введенные в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке; движимое имущество, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов и т.д.

Сделка, следствием которой является переход права собственности, пользования или контроля над активами, совершенная с нарушением этого закона, является ничтожной.

Ответственность за нарушение санкций, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 12 или 25 части первой статьи 4 Закона «О санкциях», наступает при условии, если совокупная стоимость предмета нарушения превышает 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или если предметом были товары военного назначения или двойного использования независимо от их стоимости.

Крупным размером в этой статье признается размер активов, совокупная стоимость которых в 3000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Под лицами, оказывающими публичные услуги, следует понимать лиц, указанных в ч. 1 статьи 365-2 УК.

Также в ст. 382, которая устанавливает ответственность за невыполнение судебного решения, будет предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение или препятствование выполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях». Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Изменения в Уголовном процессуальном кодексе

В ст. 216 подследственность нарушения санкций будет закреплена за следователями органов безопасности. В статье 297-1 закрепят возможность проводить специальное досудебное расследование за нарушение санкций.

На что не будут распространяться санкции

Законопроектом предлагается, чтобы во время действия военного положения и в течение одного года, следующего за годом его завершения, предусмотренные этим законом санкции не распространялись на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) на поддержку Украины.

В ст. 4 закона о санкциях устанавливается, что предусмотренные этим законом санкции не распространяются на:

Уплату судебного сбора;

Добровольное безвозмездное отчуждение/передачу в пользу государства Украина активов лицом, в отношении которого применены санкции;

Уплату штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местные бюджеты, Пенсионный фонд, на счета государственных органов, органов местного самоуправления;

Оплату жилищно-коммунальных услуг;

Перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины и/или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) на поддержку Украины;

Заключение с физическим или юридическим лицом, к которому применены санкции, договора о предоставлении профессиональной юридической (правовой) помощи на основании и в порядке, определенных Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», выполнение такого договора.

Вместе с тем, порядок оплаты услуг в сфере профессиональной юридической (правовой) помощи и методика исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую помощь физическому или юридическому лицу, к которому применены санкции, утверждаются Кабмином.

Обмен информацией с партнерами

Международное сотрудничество в сфере государственной санкционной политики осуществляется по принципу взаимности.

Законопроект предусматривает, что органы власти могут отказать органам иностранного государства в предоставлении информации в порядке международного сотрудничества в сфере реализации государственной санкционной политики, если предоставление такой информации не соответствует национальным интересам Украины.

Возвращение в Украину или передача иностранному государству конфискованных активов, осуществляемое на основании решения (приговора) суда по делу о нарушении или обходе санкций, осуществляется в соответствии с международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой.

Передача конфискованных активов иностранному государству не допускается, если это противоречит национальным интересам Украины.

В Украине в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, и законов могут быть признаны и исполнены вступившие в законную силу решения (приговоры) иностранных судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно конфискации активов или доходов, полученных путем нарушения или обхода санкций лицами, находящимися на территории Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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