Верховная Рада ускорит рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за обход санкций и маскировку активов – решение СНБО

СНБО в своем решении от 21 июля рекомендовал Верховной Раде ускориться с принятием законопроекта об уголовном наказании за обход санкций. Напомним, решение СНБО введено Указом Президента 538/2025 относительно моратория на безосновательные проверки бизнеса.
Речь идет о законопроекте 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение санкций. Он, среди прочего, предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств на поддержку ВСУ или на счета Кабмина, министерств, открытые для привлечения добровольных взносов.
Обходом санкций предлагается считать также совершение действий, направленных на маскировку происхождения активов, если лицо знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокировки активов.
«Судебно-юридическая газета» проанализировала сравнительную таблицу ко второму чтению.
Итак, предложенными изменениями в УК будет предусмотрено, что:
Уголовный кодекс дополняется новой статьей 114-3 об ответственности за нарушение санкций.
Согласно ей:
Примечанием к этой статье будет определено, что под санкцией следует понимать такие санкции, примененные в соответствии с Законом «О санкциях»:
Обходом санкций будут считаться действия, предусмотренные новой статьей 5-5 Закона «О санкциях», которая предусматривает ответственность за нарушение и/или обход санкций.
Согласно ей запрещается совершать деяния (действия или бездействие), направленные на нарушение и/или обход санкции (санкций).
Обходом санкции будут считаться:
Под активами следует понимать: объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства, объекты, не введенные в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке; движимое имущество, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов и т.д.
Сделка, следствием которой является переход права собственности, пользования или контроля над активами, совершенная с нарушением этого закона, является ничтожной.
Ответственность за нарушение санкций, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 12 или 25 части первой статьи 4 Закона «О санкциях», наступает при условии, если совокупная стоимость предмета нарушения превышает 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или если предметом были товары военного назначения или двойного использования независимо от их стоимости.
Крупным размером в этой статье признается размер активов, совокупная стоимость которых в 3000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Под лицами, оказывающими публичные услуги, следует понимать лиц, указанных в ч. 1 статьи 365-2 УК.
Также в ст. 382, которая устанавливает ответственность за невыполнение судебного решения, будет предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение или препятствование выполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях». Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В ст. 216 подследственность нарушения санкций будет закреплена за следователями органов безопасности. В статье 297-1 закрепят возможность проводить специальное досудебное расследование за нарушение санкций.
Законопроектом предлагается, чтобы во время действия военного положения и в течение одного года, следующего за годом его завершения, предусмотренные этим законом санкции не распространялись на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины или на счета Кабмина, министерств и других государственных органов, открытые для привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) на поддержку Украины.
В ст. 4 закона о санкциях устанавливается, что предусмотренные этим законом санкции не распространяются на:
Вместе с тем, порядок оплаты услуг в сфере профессиональной юридической (правовой) помощи и методика исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую помощь физическому или юридическому лицу, к которому применены санкции, утверждаются Кабмином.
Международное сотрудничество в сфере государственной санкционной политики осуществляется по принципу взаимности.
Законопроект предусматривает, что органы власти могут отказать органам иностранного государства в предоставлении информации в порядке международного сотрудничества в сфере реализации государственной санкционной политики, если предоставление такой информации не соответствует национальным интересам Украины.
Возвращение в Украину или передача иностранному государству конфискованных активов, осуществляемое на основании решения (приговора) суда по делу о нарушении или обходе санкций, осуществляется в соответствии с международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой.
Передача конфискованных активов иностранному государству не допускается, если это противоречит национальным интересам Украины.
В Украине в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, и законов могут быть признаны и исполнены вступившие в законную силу решения (приговоры) иностранных судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно конфискации активов или доходов, полученных путем нарушения или обхода санкций лицами, находящимися на территории Украины.
Автор: Наталя Мамченко
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