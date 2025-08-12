Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье таможенники остановили целую фуру контрафактных Лабубу

21:45, 12 августа 2025
Товар изъяли, его предварительная стоимость превышает 500 тысяч гривен.
На Закарпатье таможенники остановили целую фуру контрафактных Лабубу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатские таможенники выявили масштабное нарушение прав интеллектуальной собственности при ввозе товаров через украинско-словацкую границу. Об этом сообщили в Закарпатской таможне.

Во время таможенного оформления груза, задекларированного как «детские игрушки, брелоки, чехлы для телефонов и наушников» (всего 16 850 единиц товара), инспекторы обнаружили признаки контрафакта известной международной торговой марки. Груз предназначался для предпринимателя из Волынской области.

В таможне отмечают, что вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелоков, 1 140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников являются товарами, подозреваемыми в нарушении прав интеллектуальной собственности. Он предоставил заключение, в котором указал, что по предоставленным таможней фотографиям для идентификации подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки, и что эти товары имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

Товар изъят, его предварительная стоимость превышает 500 тысяч гривен. В отношении предпринимателя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Дело будет передано в суд.

С фотографий Закарпатской таможни видно, что речь идет о Лабубу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва