На Закарпатье таможенники остановили целую фуру контрафактных Лабубу

Товар изъяли, его предварительная стоимость превышает 500 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатские таможенники выявили масштабное нарушение прав интеллектуальной собственности при ввозе товаров через украинско-словацкую границу. Об этом сообщили в Закарпатской таможне.

Во время таможенного оформления груза, задекларированного как «детские игрушки, брелоки, чехлы для телефонов и наушников» (всего 16 850 единиц товара), инспекторы обнаружили признаки контрафакта известной международной торговой марки. Груз предназначался для предпринимателя из Волынской области.

В таможне отмечают, что вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелоков, 1 140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников являются товарами, подозреваемыми в нарушении прав интеллектуальной собственности. Он предоставил заключение, в котором указал, что по предоставленным таможней фотографиям для идентификации подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки, и что эти товары имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

Товар изъят, его предварительная стоимость превышает 500 тысяч гривен. В отношении предпринимателя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Дело будет передано в суд.

С фотографий Закарпатской таможни видно, что речь идет о Лабубу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.