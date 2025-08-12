Практика судів
На Закарпатті митники зупинили повну фуру контрафактних Лабубу

21:45, 12 серпня 2025
Товар вилучили, його попередня вартість перевищує 500 тисяч гривень.
На Закарпатті митники зупинили повну фуру контрафактних Лабубу
Закарпатські митники викрили масштабне порушення прав інтелектуальної власності під час ввезення товарів через українсько-словацький кордон. Про це повідомили у Закарпатській митниці.

Під час митного оформлення вантажу, задекларованого як «дитячі іграшки, брелки, чохли для телефонів та навушників» (загалом 16 850 одиниць товару), інспектори виявили ознаки контрафакту відомої міжнародної торговельної марки. Вантаж призначався для підприємця з Волинської області.

У митницы вказують, що невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що 7 440 м’яких іграшок, 8 120 брелків, 1 140 силіконових чохлів і 150 чохлів для навушників є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки і мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Товар вилучено, його попередня вартість перевищує 500 тисяч гривень. Стосовно підприємця складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України. Справу передадуть до суду.

З фотографій Закарпатської митниці видно, що йдеться про Лабубу.

