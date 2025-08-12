Практика судов
Обручальное кольцо остановило обломок и спасло жизнь украинскому защитнику, фото

23:56, 12 августа 2025
Обручальное кольцо на цепочке остановило обломок вражеского боеприпаса и спасло жизнь военной.
Боец Сил специальных операций чудом избежал ранения во время выполнения боевого задания в Курской области — осколок вражеского боеприпаса остановило его обручальное кольцо, которое он носил на цепочке на шее.

Как сообщили в пресс-службе 8-го полка специального назначения имени князя Мстислава Храброго, при отражении атаки противника спецназовец почувствовал сильный удар в грудь, но продолжил бой, не подозревая, что стал целью. После завершения задания он заметил вмятину на кольце, однако не придал этому значения.

Уже после возвращения домой жена военного обнаружила осколок, который приплавился к его термобелью. Тогда боец понял, что именно кольцо стало щитом, остановившим металлический фрагмент.

«Таким образом, кольцо спасло моё здоровье — а возможно, и жизнь. Убирать вмятину с кольца я не планирую. Это напоминание о том, что моя жена всегда рядом, даже в самые трудные моменты, ведь все трудности мы преодолеваем вместе», — рассказал защитник.

