Обручка зупинила уламок і врятувала життя українському захиснику, фото

23:56, 12 серпня 2025
Весільна обручка на ланцюжку зупинила уламок ворожого боєприпасу та врятувала життя військовому.
Боєць Сил спеціальних операцій дивом уникнув поранення під час виконання бойового завдання в Курській області — уламок ворожого боєприпасу зупинила його весільна обручка, яку він носив на ланцюжку на шиї.

Як повідомили у пресслужбі 8-го полку спеціального призначення імені князя Мстислава Хороброго, під час відбиття атаки противника спецпризначенець відчув сильний удар у груди, але продовжив бій, не підозрюючи, що став мішенню. Після завершення завдання він помітив вм’ятину на обручці, однак не надав цьому значення.

Уже після повернення додому дружина військового знайшла уламок, який приплавився до його термобілизни. Тоді боєць зрозумів, що саме обручка стала щитом, який зупинив металевий фрагмент.

«Таким чином, обручка врятувала моє здоров’я — а можливо, й життя. Прибирати вм’ятину з обручки я не планую. Це — пам’ятка про те, що моя дружина завжди поруч, навіть у найтяжчі моменти, бо усі труднощі ми долаємо разом», — розповів захисник.

