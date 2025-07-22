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На Закарпатье заблокировали очередную схему побега уклонистов за границу

21:02, 22 июля 2025
Мужчина помогал военнообязанным сбегать за пределы нашей страны вне пунктов пропуска.
На Закарпатье заблокировали очередную схему побега уклонистов за границу
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На Закарпатье правоохранители разоблачили еще одну схему незаконной переправки потенциальных призывников через государственную границу Украины.

Управление СБУ в Закарпатской области сообщило, что разоблачен житель Мукачевского района, который помогал военнообязанным сбегать за пределы страны вне установленных пунктов пропуска.

По данным следствия, дельец подвозил уклонистов к линии государственной границы и помогал им пересечь ее вне официальных пунктов пропуска.

Правоохранители задержали злоумышленника во время попытки переправить за границу очередного «клиента».

Ему сообщено о подозрении. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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СБУ Закарпатье

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