Украинцам в Польше принадлежат 6% новых компаний

Украинский бизнес в Польше: более 29 тысяч компаний и 1,65 млрд злотых налогов.

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По данным польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), по состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются украинцы. Почти половина из них - 13 014 бизнесов - была создана после начала полномасштабной войны. Больше всего украинских компаний сосредоточено в воеводствах Mazowieckie (Варшава, 11 568 компаний), Małopolskie (Краков, 3 200 компаний) и Dolnośląskie (Вроцлав, 3 019 компаний). Об этом пишет Опендатабот.

Из 208 251 компании, открытых в Польше за последние 3,5 года, 6% принадлежат украинцам. Пик регистрации пришелся на 2022 год, когда украинцы основали 4 780 бизнесов, что на треть больше, чем в 2021 году. Подавляющее большинство - 95% или 27 656 компаний - имеют форму spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, аналог украинского ООО.

Количество благотворительных организаций, созданных украинцами, также возросло: с 2022 года зарегистрировано 486 фондов, что в четыре раза больше, чем до войны.

Большинство компаний, открытых после начала войны, относятся к малому бизнесу: около 10 тысяч имеют уставный капитал менее 10 тысяч злотых, и только 133 компании - более 500 тысяч злотых. Общий капитал всех украинских компаний в Польше составляет более 7,34 миллиарда злотых, из которых 533 миллиона злотых приходятся на бизнесы, созданные после начала войны. Однако капитал этих новых компаний в 12 раз меньше, чем у бизнесов, основанных до войны.

По данным аналитического центра Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши, в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет 1,65 миллиарда злотых (примерно 414 миллионов долларов) налогов на доходы физических лиц и прибыль юридических лиц.

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