Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Украинцам в Польше принадлежат 6% новых компаний

18:36, 21 июля 2025
Украинский бизнес в Польше: более 29 тысяч компаний и 1,65 млрд злотых налогов.
Украинцам в Польше принадлежат 6% новых компаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), по состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются украинцы. Почти половина из них - 13 014 бизнесов - была создана после начала полномасштабной войны. Больше всего украинских компаний сосредоточено в воеводствах Mazowieckie (Варшава, 11 568 компаний), Małopolskie (Краков, 3 200 компаний) и Dolnośląskie (Вроцлав, 3 019 компаний). Об этом пишет Опендатабот.

Из 208 251 компании, открытых в Польше за последние 3,5 года, 6% принадлежат украинцам. Пик регистрации пришелся на 2022 год, когда украинцы основали 4 780 бизнесов, что на треть больше, чем в 2021 году. Подавляющее большинство - 95% или 27 656 компаний - имеют форму spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, аналог украинского ООО.

Количество благотворительных организаций, созданных украинцами, также возросло: с 2022 года зарегистрировано 486 фондов, что в четыре раза больше, чем до войны.

Большинство компаний, открытых после начала войны, относятся к малому бизнесу: около 10 тысяч имеют уставный капитал менее 10 тысяч злотых, и только 133 компании - более 500 тысяч злотых. Общий капитал всех украинских компаний в Польше составляет более 7,34 миллиарда злотых, из которых 533 миллиона злотых приходятся на бизнесы, созданные после начала войны. Однако капитал этих новых компаний в 12 раз меньше, чем у бизнесов, основанных до войны.

По данным аналитического центра Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши, в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет 1,65 миллиарда злотых (примерно 414 миллионов долларов) налогов на доходы физических лиц и прибыль юридических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша бизнес беженец война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду