ГБР задержало руководителя ГП «Леса Украины» Болоховца по подозрению в незаконном обогащении на 7,9 млн грн

В ГБР подчеркнули, что законные доходы должностного лица не могли покрыть даже трети его расходов.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований задержало руководителя государственного предприятия «Леса Украины». Чиновник был задержан по подозрению в незаконном обогащении на сумму свыше 7 миллионов 900 тысяч гривен. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

Бюро не называет фамилию государственного служащего, однако известно, что на сегодняшний день эту должность занимает Юрий Болоховец — он относится к категории должностных лиц «А». Болоховец возглавляет предприятие с момента его создания в 2023 году.

В ходе досудебного расследования установлено, что лишь за один год — 2021-й — он фактически стал владельцем элитной недвижимости в центре Киева, 8 земельных участков, грузового автотранспорта, а также значительно увеличил денежные активы на банковских счетах.

«С целью скрыть реальный источник происхождения имущества, должностное лицо прибегло к сложной схеме легализации, привлекая близкое окружение. Элитную квартиру на Печерске стоимостью более 9 миллионов гривен оформили на его близкого товарища, который фактически не имел отношения к покупке. Все переговоры с продавцом, выбор объекта, заключение договоров и расчеты проводила жена подозреваемого, действуя от имени „номинального“ владельца», — сообщили в Бюро.

Отмечается, что аналогичные действия были предприняты и при оформлении земельных участков и транспорта — использовались подставные лица и фиктивные договоры. Большинство платежей осуществлялись наличными или со счетов третьих лиц.

В ГБР подчеркнули, что законные доходы должностного лица не могли покрыть даже трети его расходов, а подтвержденную разницу между официальными доходами и реальными активами следствие оценило как минимум в 7 млн 925 тыс. грн.

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.