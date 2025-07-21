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Налоговая разъяснила, необходимо ли применять РРО, если предприятие получает арендную плату наличными

18:18, 21 июля 2025
При проведении расчетов в наличной форме за услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, оплате коммунальных услуг, предусмотренных договором аренды, субъекты хозяйствования обязаны применять РРО или ПРРО.
Налоговая разъяснила, необходимо ли применять РРО, если предприятие получает арендную плату наличными
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Налоговая служба в Херсонской области объясняет, необходимо ли применять РРО, если предприятие получает арендную плату наличными.

Отмечается, что при совершении сделок, непосредственно не связанных с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества, а именно сделок, доходы от которых включаются в состав других операционных доходов или других доходов, регистраторы расчетных операций или программные РРО и расчетные книги не применяются.

При этом предприятия проводят указанные операции с оформлением приходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем, подпись которых может быть заверена отпечатком печати этого/этого учреждения/предприятия (использование печати не является обязательным).

В то же время, при проведении расчетов в наличной форме за услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, оплате коммунальных услуг, предусмотренных договором аренды, субъекты хозяйствования обязаны применять РРО или ПРРО.

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налоговая РРО

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