Налоговая разъяснила, необходимо ли применять РРО, если предприятие получает арендную плату наличными

При проведении расчетов в наличной форме за услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, оплате коммунальных услуг, предусмотренных договором аренды, субъекты хозяйствования обязаны применять РРО или ПРРО.

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Налоговая служба в Херсонской области объясняет, необходимо ли применять РРО, если предприятие получает арендную плату наличными.

Отмечается, что при совершении сделок, непосредственно не связанных с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества, а именно сделок, доходы от которых включаются в состав других операционных доходов или других доходов, регистраторы расчетных операций или программные РРО и расчетные книги не применяются.

При этом предприятия проводят указанные операции с оформлением приходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем, подпись которых может быть заверена отпечатком печати этого/этого учреждения/предприятия (использование печати не является обязательным).

В то же время, при проведении расчетов в наличной форме за услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, оплате коммунальных услуг, предусмотренных договором аренды, субъекты хозяйствования обязаны применять РРО или ПРРО.

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