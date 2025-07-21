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Податкова роз’яснила, чи необхідно застосовувати РРО, якщо суб’єкт господарювання отримує орендну плату готівкою

18:18, 21 липня 2025
При проведенні розрахунків у готівковій формі за послуги з надання в оренду нерухомого майна, оплаті комунальних послуг, передбачених договором оренди, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО.
Податкова роз’яснила, чи необхідно застосовувати РРО, якщо суб’єкт господарювання отримує орендну плату готівкою
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Податкова служба у Херсонській області пояснює, чи необхідно застосовувати РРО, якщо суб’єкт господарювання отримує орендну плату готівкою. 

Зазначається, що при здійсненні операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, а саме операцій, доходи від яких включаються до складу інших операційних доходів або інших доходів, реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО і розрахункові книжки не застосовуються.

При цьому суб’єкти господарювання проводять зазначені операції з оформленням прибуткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства (використання печатки не є обов’язковим).

Водночас при проведенні розрахунків у готівковій формі за послуги з надання в оренду нерухомого майна, оплаті комунальних послуг, передбачених договором оренди, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО. 

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податкова РРО

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