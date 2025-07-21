ДБР затримало керівника ДП «Ліси України» Болоховця за підозрою в незаконному збагаченні на 7,9 млн грн

У ДБР підкреслили, що законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину його витрат.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань затримало керівника державного підприємства «Ліси України». Посадовець був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Бюро не називає прізвище державного службовця, однак відомо, що на сьогодні цю посаду обіймає Юрій Болоховець — він є посадовцем категорії «А». Болоховець очолює підприємство з моменту його створення — 2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік — 2021-й — він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

«З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника», - заявили у Бюро.

Зазначається, що схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту — використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.

У ДБР підкреслили, що законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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