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Українцям в Польщі належать 6% нових компаній

18:36, 21 липня 2025
Український бізнес в Польщі: понад 29 тисяч компаній та 1,65 млрд злотих податків.
Українцям в Польщі належать 6% нових компаній
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За даними польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), станом на початок липня 2025 року в Польщі зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є українці. Майже половина з них — 13 014 бізнесів — була створена після початку повномасштабної війни. Найбільше українських компаній зосереджено у воєводствах Mazowieckie (Варшава, 11 568 компаній), Małopolskie (Краків, 3 200 компаній) та Dolnośląskie (Вроцлав, 3 019 компаній). Про це пише Опендатабот.

З 208 251 компанії, відкритих у Польщі за останні 3,5 роки, 6% належать українцям. Пік реєстрації припав на 2022 рік, коли українці заснували 4 780 бізнесів, що на третину більше, ніж у 2021 році. Переважна більшість — 95% або 27 656 компаній — мають форму spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, аналог українського ТОВ.

Кількість благодійних організацій, створених українцями, також зросла: з 2022 року зареєстровано 486 фундацій, що вчетверо більше, ніж до війни.

Більшість компаній, відкритих після початку війни, належать до малого бізнесу: близько 10 тисяч мають статутний капітал менше 10 тисяч злотих, і лише 133 компанії — понад 500 тисяч злотих. Загальний капітал усіх українських компаній у Польщі становить понад 7,34 мільярда злотих, з яких 533 мільйони злотих припадають на бізнеси, створені після початку війни. Однак капітал цих нових компаній у 12 разів менший, ніж у бізнесів, заснованих до війни.

За даними аналітичного центру Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі, у 2024 році українці сплатили до польського бюджету 1,65 мільярда злотих (приблизно 414 мільйонів доларів) податків на доходи фізичних осіб та прибуток юридичних осіб.

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Польща бізнес біженець війна

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