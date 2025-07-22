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На Закарпатті заблокували чергову схему втечі ухилянтів за кордон

21:02, 22 липня 2025
Чоловік допомагав військовозобов’язаним втікати за межі нашої країни поза пунктами пропуску.
На Закарпатті заблокували чергову схему втечі ухилянтів за кордон
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На Закарпатті правоохоронці викрили ще одну схему незаконного переправлення потенційних призовників через державний кордон України.

Управління СБУ в Закарпатській області повідомило, що викрито мешканця Мукачівського району, який допомагав військовозобов’язаним втікати за межі нашої країни поза пунктами пропуску.

За даними слідства, ділок підвозив ухилянтів до лінії державного кордону та допомагав його перетнути поза встановлених пунктів пропуску.

Правоохоронці викрили зловмисника під час спроби переправити за кордон чергового «клієнта».

Йому повідомлено про підозру. Наразі встановлюються інші, причетні до злочину, особи.

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СБУ Закарпаття

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