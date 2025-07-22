На Волыни ликвидировали мошеннический кол-центр, фото

К преступной деятельности было привлечено более 20 человек.

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На Волыни правоохранители разоблачили деятельность масштабного мошеннического кол-центра, который действовал на территории области и наносил ущерб не только гражданам Украины, но и жителям европейских стран. Об этом сообщила полиция Волынской области.

Отмечается, что к преступной деятельности было привлечено более 20 человек. Для организации мошеннической схемы злоумышленники арендовали офисное помещение.

В полиции добавили, что 17 июля при силовой поддержке спецподразделения КОРД правоохранители провели 9 санкционированных обысков — в помещениях так называемого кол-центра, по местам проживания фигурантов и причастных, а также в их транспортных средствах.

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