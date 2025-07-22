Высший совет правосудия объявил конкурс в состав новой Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС

Новых членов ВККС будут отбирать Совет судей, Совет адвокатов, Совет прокуроров и Национальная академия правовых наук.

Источник фото: ВСП

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Высший совет правосудия 22 июля 2025 года объявил о проведении конкурса на занятие вакантных должностей членов нового состава Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Напомним, что 1 июня 2025 года завершился срок полномочий первого состава Конкурсной комиссии, который работал с 2021 года в составе трех судей и судей в отставке, назначенных по квоте Совета судей Украины, и трех иностранных экспертов в сфере права и антикоррупционной деятельности.

В новый состав Конкурсной комиссии (всего 6 человек) войдут трое судей или судей в отставке, кандидатуры которых предложит Совет судей Украины, а также по одному представителю от Совета адвокатов Украины, Совета прокуроров Украины и Национальной академии правовых наук в лице ее Президиума.

Каждый субъект формирования Конкурсной комиссии должен предложить на рассмотрение Высшего совета правосудия не менее двух кандидатов в состав Конкурсной комиссии или же согласовать общий список кандидатов.

Субъекты формирования Конкурсной комиссии должны предложить кандидатов в состав Конкурсной комиссии по своей квоте в течение двадцати дней со дня опубликования объявления о начале отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия.

При этом не позднее следующего дня со дня опубликования такого объявления Высший совет правосудия направит всем субъектам формирования Конкурсной комиссии письменное уведомление о начале конкурса с предложением предоставить кандидатуры в состав Конкурсной комиссии.

Отбор состава Конкурсной комиссии пройдет по итогам собеседований с членами Совета правосудия.

«За» соответствующее решение проголосовали 12 членов Совета правосудия, а «против» – 1 (Роман Маселко).

Также 22 июля ВСП утвердил Методику оценивания соответствия кандидата на должность члена Конкурсной комиссии требованиям безупречной деловой репутации, высоким профессиональным качествам, общественному авторитету и критерию добропорядочности.

На основании указанной Методики Высший совет правосудия и будет выбирать новых членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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