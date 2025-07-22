Вища рада правосуддя оголосила конкурс до складу нової Конкурсної комісії з добору членів ВККС

Нових членів ВККС будуть відбирати Рада суддів, Рада адвокатів, Рада прокурорів та Національна академія правових наук.

Джерело фото: ВРП

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Вища рада правосуддя 22 липня 2025 року оголосила про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів нового складу Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

Нагадаємо, що 1 червня 2025 року завершився строк повноважень першого складу Конкурсної комісії, який працював з 2021 року у складі трьох суддів та суддів у відставці, призначених за квотою Ради суддів України, та трьох іноземних експертів у сфері права та антикорупційної діяльності.

До нового складу Конкурсної комісії (всього 6 осіб) увійдуть троє суддів або суддів у відставці, кандидатури яких запропонує Рада суддів України, а також по одному представнику від Ради адвокатів України, Ради прокурорів України та Національної академії правових наук в особі її Президії.

Кожен суб’єкт формування Конкурсної комісії має запропонувати на розгляд Вищої ради правосуддя не менше двох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів.

Суб’єкти формування Конкурсної комісії мають запропонувати кандидатів до складу Конкурсної комісії за своєю квотою протягом двадцяти днів з дня опублікування оголошення про початок добору кандидатів до складу Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

При цьому не пізніше наступного дня з дня опублікування такого оголошення Вища рада правосуддя направить всім суб’єктам формування Конкурсної комісії письмове повідомлення про початок конкурсу із пропозицією подати кандидатури до складу Конкурсної комісії.

Відбір складу Конкурсної комісії відбудеться за підсумками співбесід з членами Ради правосуддя.

«За» відповідне рішення проголосували 12 членів Ради правосуддя, а «проти» - 1 (Роман Маселко).

Також 22 липня ВРП затвердила Методику оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Конкурсної комісії вимогам бездоганної ділової репутації, високим професійним якостям, суспільного авторитету та критерію доброчесності.

На підставі зазначеної Методики Вища рада правосуддя буде здійснювати відбір нових членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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