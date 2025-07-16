Израиль нанес удары по зданию Минобороны Сирии и Президентскому дворцу — видео

ЦАХАЛ нанес удар по штабу сирийской армии.

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Армия Израиля 16 июля нанесла удары по зданию Минобороны Сирии и Президентскому дворцу в Дамаске. Об этом сообщают местные СМИ.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛ подчеркивается, что армия внимательно следит за развитием событий, включая атаки против друзского населения на юге Сирии: «В соответствии с директивами политического руководства, армия наносит удары в этом районе и готова к различным сценариям».

Это решение принято на фоне ожесточенных боев в друзском городе Ас-Сувейда и после того, как группа израильских друзов вчера перешла границу, выражая протест против атак на соплеменников.

«Армия обороны Израиля продолжит как оборонительные, так и наступательные действия, чтобы обеспечить безопасность граждан государства Израиль», — говорится в заявлении.

«Предупреждения для Сирии закончились, теперь будут болезненные удары», – заявили в Минобороны Израиля.

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