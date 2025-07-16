Ізраїль завдав ударів по будівлі Міноборони Сирії та Президентському палацу — відео

ЦАХАЛ завдав удару по штабу сирійської армії.

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Армія Ізраїлю 16 липня завдала ударів по будівлі Міністерства оборони Сирії та Президентському палацу в Дамаску. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У заяві пресслужби ЦАХАЛ наголошується, що армія уважно стежить за розвитком подій, включаючи атаки проти друзького населення на півдні Сирії:

«Відповідно до директив політичного керівництва, армія завдає ударів у цьому районі й готова до різних сценаріїв».

Це рішення ухвалене на тлі запеклих боїв у друзькому місті Ас-Сувейда і після того, як група ізраїльських друзів учора перетнула кордон, висловлюючи протест проти атак на своїх одноплемінників.

«Армія оборони Ізраїлю продовжить як оборонні, так і наступальні дії, щоб забезпечити безпеку громадян держави Ізраїль», — йдеться в заяві.

«Попередження для Сирії закінчилися, тепер будуть болісні удари», — заявили в Міністерстві оборони Ізраїлю.

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