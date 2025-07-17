На Миколаївщині повернули державі 10 га національного природного парку «Бузький Гард»

Селищна рада незаконно передала у приватну власність для ведення господарства ділянки заповідного фонду.

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На Миколаївщині прокуратура забезпечила повернення державі 10 га земель національного природного парку «Бузький Гард». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вознесенська окружна прокуратура добилася фактичного виконання судового рішення, яке забезпечило повернення державі п’яти земельних ділянок природно-заповідного фонду загальною площею 10 гектарів.

Прокурори виявили, що Олександрівська селищна рада Вознесенського району незаконно передала ці землі в приватну власність для ведення особистого селянського господарства, хоча вони розташовані в межах національного природного парку «Бузький Гард», створеного для збереження та відновлення природних і історико-культурних цінностей басейну Південного Бугу.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області підтримав позов прокуратури, і завдяки активним діям окружної прокуратури ділянки повернуто у державну власність, про що внесено відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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