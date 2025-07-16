Коли працівника можуть звільнити за аморальний проступок — роз’яснення Держпраці

Звільнення можливе, якщо аморальний проступок підтверджено фактами і його вчинення несумісне з подальшим виконанням виховної чи педагогічної роботи.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, коли можливе звільнення працівника за вчинення аморального проступку.

За вказаною підставою можуть бути звільнені учасники освітнього процесу, зазначені в статті 52 Закону України «Про освіту», насамперед педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.

Поведінка педагога має відповідати принципам загальнолюдської моралі та утверджувати повагу до них.

Натомість абсолютно протилежну цьому діяльність треба вважати аморальною та шкідливою, що може зумовити звільнення особи за пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України. В ньому закріплена підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який виконує виховні функції, у разі вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи.

Отже, звільнити працівника в цьому випадку можна за наявності двох умов: аморальний проступок має бути підтверджений фактами, а його вчинення – несумісне з продовженням виховної роботи.

Таке звільнення допускається за вчинення аморального проступку як під час виконання трудових обов’язків, так і не пов’язаного з ними (вчиненого в громадських місцях або в побуті).