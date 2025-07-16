Когда работника могут уволить за аморальный проступок — разъяснение Гоструда

Увольнение возможно, если аморальный проступок подтвержден фактами и его совершение несовместимо с последующим выполнением воспитательной или педагогической работы.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, в каких случаях возможно увольнение работника за совершение аморального проступка.

На этом основании могут быть уволены участники образовательного процесса, указанные в статье 52 Закона Украины «Об образовании», прежде всего педагогические, научно-педагогические и научные работники.

Поведение педагога должно соответствовать принципам общечеловеческой морали и способствовать утверждению уважения к ним.

Напротив, деятельность, полностью противоположная этим принципам, считается аморальной и вредной, что может стать основанием для увольнения по пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины. Эта норма предусматривает возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя с работником, выполняющим воспитательные функции, в случае совершения им аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Таким образом, уволить работника по этому основанию можно при наличии двух условий: аморальный проступок должен быть подтверждён фактами, а его совершение — несовместимо с дальнейшим выполнением воспитательной работы.

Такое увольнение допускается как за аморальный проступок, совершённый при выполнении трудовых обязанностей, так и за действия вне работы — в общественных местах или в быту.

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