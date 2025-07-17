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В Николаевской области вернули государству 10 га национального природного парка «Бугский Гард»

07:56, 17 июля 2025
Сельсовет незаконно передал в частную собственность для ведения хозяйства участки заповедного фонда.
В Николаевской области вернули государству 10 га национального природного парка «Бугский Гард»
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В Николаевской области прокуратура обеспечила возвращение государству 10 га земель национального природного парка «Бугский Гард». Об этом сообщает областная прокуратура.

Вознесенская окружная прокуратура добилась фактического исполнения судебного решения, обеспечившего возвращение государству пяти земельных участков природно-заповедного фонда общей площадью 10 гектаров.

Прокуроры обнаружили, что Александровский сельсовет Вознесенского района незаконно передал эти земли в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства, хотя они расположены в пределах национального парка «Бугский Гард», созданного для сохранения и восстановления природных и историко-культурных ценностей бассейна Южного Буга.

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области поддержал иск прокуратуры, и благодаря активным действиям окружной прокуратуры участки возвращены в государственную собственность, о чем внесены соответствующие записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

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