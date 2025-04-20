Мир на паузе – готова ли Москва к 30-дневной тишине, покажут действия после полуночи

В МИД Украины заявили об отсутствии ответа РФ на предложение продлить перемирие.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия до сих пор не ответила на предложение Киева о продлении перемирия, которое 19 апреля объявил Владимир Путин. По словам Сибиги, действия Москвы в ближайшие дни продемонстрируют ее истинное отношение к мирным инициативам.

«Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложению 30-дневного полного прекращения огня. Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями», - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что Украина официально предложила продлить режим тишины еще на 30 дней, но четкого ответа со стороны РФ не было.

«Главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали», - отметил Сибига.

По словам министра, несмотря на временное снижение боевой активности, российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Украина, со своей стороны, придерживается принципа ответственности и реагирует в зависимости от ситуации на местах.

«Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Украина реагирует должным образом и ответственно, и мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется», - добавил Сибига.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

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