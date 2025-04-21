На Тернопольщине младенца бросили возле заброшенного магазина

У новорожденного мальчика обнаружили признаки переохлаждения.

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В селе Вишневцы Тернопольской области возле больницы нашли новорожденного мальчика. Младенец лежал возле заброшенного магазина, его обнаружили случайные прохожие. Как сообщил представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета, угрозы для жизни ребенка пока нет. Об этом пишет hromadske.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. После первичного осмотра медики обнаружили у мальчика признаки переохлаждения. Его срочно доставили в областную детскую больницу, где сейчас он находится в реанимации.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают жителей села, чтобы установить личность матери.

В полиции отмечают, что пока не могут квалифицировать событие по конкретной статье Уголовного кодекса. Следователи ожидают больше информации об обстоятельствах, в частности, действовала ли женщина сознательно и что могло побудить ее оставить младенца.

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