Россия более 2000 раз нарушила «пасхальное перемирие, – Зеленский

По словам Президента Украины, Пасха прошла без воздушных тревог, но с российскими штурмами.

Фото: РАР

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 20:00 Пасхального воскресенья, ссылаясь на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. По словам президента, Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня и активизировала атаки на украинские позиции.

«На этот час с начала суток российская армия более чем 2 тысячи раз нарушала путинское прекращение огня. Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV», - сообщил Зеленский.

«Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины», - отметил Зеленский. По его словам, несмотря на предложение Украины установить полную тишину с Пасхи на 30 суток, Россия не предоставила ответа.

Президент добавил, что в течение дня воздушных тревог не было, что, по его мнению, демонстрирует реальную возможность достичь и поддержать режим тишины. Украина предложила расширить перемирие на минимум 30 суток, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

«Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну», - заявил Зеленский.

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