Швеция может возглавить перевооружение ЕС, – Еврокомиссар Кубилюс

ЕС не хватает общего рынка оружия – страны вынуждены покупать за пределами союза.

Фото: uapress.kyiv.ua

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Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Швеция способна стать лидером в процессе перевооружения Европейского союза. Об этом он сказал во время визита в Швецию, сообщает STV.

По словам Кубилюса, Европа сейчас стоит перед крупнейшим со времен Холодной войны вызовом - масштабным наращиванием вооружений. В этом контексте страны с развитой оборонной промышленностью, такие как Швеция, должны играть ведущую роль.

«Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и осуществляет масштабное перевооружение, поэтому она является хорошим примером для других стран-членов», - отметил еврокомиссар.

В то же время Кубилюс обратил внимание на фрагментированность оборонной отрасли Европы. Из-за отсутствия общего внутреннего рынка оборонная промышленность стран ЕС сталкивается с трудностями, а европейские правительства вынуждены покупать вооружение за пределами ЕС.

«У нас мало времени на развитие нашей обороноспособности. Разведывательные службы стран ЕС прогнозируют, что Россия может испытать статью 5 НАТО до 2030 года», - добавил он.

Кубилюс подчеркнул, что усиление оборонного потенциала должно стать приоритетом для всех стран Евросоюза в ближайшие годы.

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