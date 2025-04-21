Дональд Трамп надеется на подписание соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

Президент США убежден, что таким образом Киев и Москва смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном.

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет подписано уже на этой неделе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп убеждён, что таким образом Киев и Москва смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном.

«Я надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. После этого обе страны начнут активно сотрудничать с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояния!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США хотят продолжения "пасхального перемирия" между Украиной и РФ.

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