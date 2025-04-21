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У США очікують відповіді України на пропозиції щодо припинення війни — WSJ розкрило подробиці

08:28, 21 квітня 2025
Видання The Wall Street Journal озвучило пропозиції США, які має розглянути Україна щодо завершення війни.
У США очікують відповіді України на пропозиції щодо припинення війни — WSJ розкрило подробиці
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Сполучені Штати Америки очікують цього тижня від України відповіді на пропозиції щодо припинення війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел, пропозиції було викладено в конфіденційному документі, який високопосадовці адміністрації Трампа представили українській стороні в Парижі 17 квітня. Їх також показали європейським чиновникам на одноденній зустрічі.

Тепер США чекають відповіді Києва, яку, як очікують, отримають на зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів, України та Європи в Лондоні наприкінці цього тижня. Потім, якщо збіг позицій трьох сторін буде досягнуто, пропозиції можуть бути передані РФ.

The Wall Street Journal розповідає, що ідеї, представлені США, включали кілька аспектів.

«Цього тижня на Україну чиниться тиск, щоб вона відреагувала на низку далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні шляхом надання поступок Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму Росією у 2014 році та виключенням Києва зі списку кандидатів на членство в НАТО», - пише видання.

За інформацією WSJ, також у ньому пропонується зробити територію навколо Запорізької АЕС нейтральною зоною, яку передати під контроль США. Лінію фронту передбачено заморозити. Водночас в плані не сказано про визнання за РФ права контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не має вимоги щоб росіяни залишили окуповані ними території.

Окрім того, вказується, що пропозиції щодо скорочення чисельності української армії відсутні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сподівається на підписання угоди між Україною та Росією вже цього тижня.

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США Україна війна

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