Может ли ФЛП на общей системе использовать банковскую выписку для подтверждения оплаты — ответ ГНС

Право ФЛП на общей системе налогообложения использовать банковскую выписку с лицевого счета клиента банка как документ, подтверждающий расходы по оплате банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

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Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области напоминает, что налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения, регулируется ст. 177 Налогового кодекса Украины.

Объектом налогообложения физического лица – предпринимателя является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Подпунктом 177.4.4 НКУ определен перечень других расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем на общей системе налогообложения, к которым, в частности, относятся расходы на оплату расчетно-кассового обслуживания, прямо связанные с производством товаров, выполнением работ, предоставлением услуг.

Физические лица – предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы относительно происхождения товара. Учет доходов и расходов может вестись в бумажной и/или электронной форме, в том числе через электронный кабинет.

Учет доходов и расходов от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции ведется отдельно от учета доходов и расходов от осуществления других видов хозяйственной деятельности.

Учет доходов и расходов от розничной торговли топливом, розничной торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями, осуществляемой по адресу места розничной торговли топливом, ведется отдельно от учета доходов и расходов от других видов хозяйственной деятельности.

Типовая форма, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и Порядок ее ведения утверждены приказом Минфина от 13.05.2021 №261.

Согласно требованиям Порядка №261, документами, подтверждающими расходы, могут быть, в частности, платежное поручение, приходный кассовый ордер, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг) и другие первичные документы, подтверждающие факт оплаты товаров (работ, услуг).

Согласно п. 57 разд. IV Положения об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ от 4.07.2018 №75, информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, систематизируется на счетах бухгалтерского учета в регистрах синтетического и аналитического учета путем двойной записи их на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.

Регистры синтетического и аналитического учета ведутся на бумажных носителях или в электронной форме.

Запись в регистрах аналитического учета осуществляется только на основании соответствующего санкционированного первичного документа (бумажного или электронного).

Выписки с клиентских счетов являются подтверждением операций, выполненных за операционный день, и предназначены для выдачи или отправки клиенту.

Порядок, периодичность печати и форма предоставления выписок (в бумажной/электронной форме) из клиентских счетов оговариваются договором банковского счета, заключенным между банком и клиентом при открытии счета.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения имеет право использовать выписку с личного счета клиента банка как документ, подтверждающий расходы на оплату банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, прямо связанные с производством товаров, выполнением работ, предоставлением услуг, при условии указания в ней информации о предоставлении таких услуг банком, суммах операций и заполнения обязательных реквизитов.

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