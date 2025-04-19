У Міноборони США звільнили головного помічника міністра Піта Гегсета на тлі скандалу з витоком даних

Міністр оборони Піт Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника керівника апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

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У Пентагоні звільнили Джо Каспера — керівника апарату міністра оборони США Піта Гегсета на тлі скандалу з витоком даних. Про це повідомляє Politico.

Вказується, що Каспер залишить свою посаду найближчими днями, щоб перейти на іншу роботу в тому ж відомстві.

Так, старший радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Гегсета Дарін Сельнік і керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керролл, були відправлені у відпустку цього тижня у зв’язку з розслідуванням витоку інформації.

За словами трьох осіб, обізнаних із цією справою, усіх трьох було звільнено у п'ятницю.

Колдуелл, Керролл, Селнік і Каспер відмовилися від коментарів. Двоє з них сказали, що Керролл і Селнік планують подати до суду за неправомірне звільнення. Пентагон не відповів на запит видання про коментарі.

Зазначається, що Каспер звернувся з проханням про розслідування витоку даних Пентагону в березні. Втім працівники Пентагону також помітили суперництво між Каспером та звільненими заступниками. Очікується, що Каспера переведуть на іншу посаду.

Таким чином, Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

«У Пентагоні спостерігається повний колапс, і це справді б'є по репутації міністра… Піт Гегсет оточив себе людьми, які не поділяють його інтересів», — каже високопоставлений представник Пентагону.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

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