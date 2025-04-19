В Минобороны США уволили главного помощника министра Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой данных

Министр обороны Пит Гегсет останется без руководителя аппарата, заместителя руководителя аппарата и старшего советника в своем главном офисе.

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В Пентагоне уволили Джо Каспера — руководителя аппарата министра обороны США Пита Хегсета — на фоне скандала с утечкой данных. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Каспер покинет свою должность в ближайшие дни, чтобы перейти на другую работу в том же ведомстве.

Так, старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Хегсета Дарин Сельник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл были отправлены в административный отпуск на этой неделе в связи с расследованием утечки информации.

По словам трёх человек, знакомых с ситуацией, всех троих уволили в пятницу.

Колдуэлл, Кэрролл, Сельник и Каспер отказались от комментариев. Двое из них сообщили, что Кэрролл и Сельник планируют подать в суд за неправомерное увольнение. Пентагон не ответил на запрос издания о комментарии.

Уточняется, что Каспер в марте инициировал расследование утечки данных из Пентагона. Тем не менее сотрудники ведомства также заметили соперничество между Каспером и уволенными заместителями. Ожидается, что Каспера переведут на другую должность.

Таким образом, Хегсет останется без главы аппарата, его заместителя и старшего советника в своём основном офисе.

«В Пентагоне полный коллапс, и это серьёзно бьёт по репутации министра... Пит Хегсет окружил себя людьми, которые не разделяют его интересов», — заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

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