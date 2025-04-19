На Пасху в Херсонской области введен режим светомаскировки

В Херсонской области установлен специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00.

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На Пасху в Херсонской области вводится режим светомаскировки. Такое решение было принято из-за риска провокаций со стороны РФ. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В связи с угрозами со стороны врага в области усиливаются меры безопасности, чтобы избежать провокаций. В частности, будет ограничено массовое скопление людей, а количество полицейских патрулей в населенных пунктах увеличится. Жителей призывают быть внимательными, соблюдать запреты и немедленно реагировать на сигналы тревоги.

«В области установлен специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в жилых домах», — сообщил он.

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