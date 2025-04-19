Как родственникам и крестным оформить опеку или попечительство над ребенком в условиях военного положения — разъяснение

Во время военного положения родственники и крестные ребенка могут оформить опеку (над ребенком до 14 лет) или попечительство (над ребенком от 14 до 18 лет) по упрощенной процедуре.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны и куда их подавать.
Как оформить опеку или попечительство над ребенком по упрощенной процедуре:
Кто может оформить опеку/попечительство:
Какие документы нужны:
Куда подавать документы:
В службу по делам детей по месту своего проживания или по месту обнаружения ребенка.
Какие документы готовит служба по делам детей:
Орган опеки и попечительства принимает решение об установлении опеки или попечительства в течение месяца.
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