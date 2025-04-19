Как родственникам и крестным оформить опеку или попечительство над ребенком в условиях военного положения — разъяснение

Родственники и крестные ребенка могут оформить опеку (над ребенком до 14 лет) или попечительство (над ребенком 14-18 лет) по упрощенной процедуре.

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Во время военного положения родственники и крестные ребенка могут оформить опеку (над ребенком до 14 лет) или попечительство (над ребенком от 14 до 18 лет) по упрощенной процедуре.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны и куда их подавать.

Как оформить опеку или попечительство над ребенком по упрощенной процедуре:

Кто может оформить опеку/попечительство:

родственники

крестные (если стали таковыми до того, как ребенок получил статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки)

Какие документы нужны:

заявление

копия паспорта

документы, подтверждающие семейные или родственные связи с ребенком (паспорт, свидетельство о рождении ребенка)

справка от нарколога и психиатра об отсутствии нахождения на учете

справка о несудимости

объяснения свидетелей, открытки, фото, видео (для подтверждения статуса крестных)

Куда подавать документы:

В службу по делам детей по месту своего проживания или по месту обнаружения ребенка.

Какие документы готовит служба по делам детей:

акт обследования жилищно-бытовых условий (в течение 10 дней с момента получения заявления)

заключение о целесообразности установления опеки или попечительства и соответствии ее/его интересам ребенка

Орган опеки и попечительства принимает решение об установлении опеки или попечительства в течение месяца.

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