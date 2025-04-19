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Как родственникам и крестным оформить опеку или попечительство над ребенком в условиях военного положения — разъяснение

14:30, 19 апреля 2025
Родственники и крестные ребенка могут оформить опеку (над ребенком до 14 лет) или попечительство (над ребенком 14-18 лет) по упрощенной процедуре.
Как родственникам и крестным оформить опеку или попечительство над ребенком в условиях военного положения — разъяснение
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Во время военного положения родственники и крестные ребенка могут оформить опеку (над ребенком до 14 лет) или попечительство (над ребенком от 14 до 18 лет) по упрощенной процедуре.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны и куда их подавать.

Как оформить опеку или попечительство над ребенком по упрощенной процедуре:

Кто может оформить опеку/попечительство:

  • родственники
  • крестные (если стали таковыми до того, как ребенок получил статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки)

Какие документы нужны:

  • заявление
  • копия паспорта
  • документы, подтверждающие семейные или родственные связи с ребенком (паспорт, свидетельство о рождении ребенка)
  • справка от нарколога и психиатра об отсутствии нахождения на учете
  • справка о несудимости
  • объяснения свидетелей, открытки, фото, видео (для подтверждения статуса крестных)

Куда подавать документы:

В службу по делам детей по месту своего проживания или по месту обнаружения ребенка.

Какие документы готовит служба по делам детей:

  • акт обследования жилищно-бытовых условий (в течение 10 дней с момента получения заявления)
  • заключение о целесообразности установления опеки или попечительства и соответствии ее/его интересам ребенка

Орган опеки и попечительства принимает решение об установлении опеки или попечительства в течение месяца.

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