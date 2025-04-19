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Як родичам і хрещеним оформити опіку чи піклування над дитиною в умовах воєнного стану — роз’яснення

14:30, 19 квітня 2025
Родичі та хрещені дитини можуть оформити опіку (над дитиною до 14 років) чи піклування (над дитиною 14-18 років) за спрощеною процедурою.
Як родичам і хрещеним оформити опіку чи піклування над дитиною в умовах воєнного стану — роз’яснення
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Під час воєнного стану родичі та хрещені дитини можуть оформити опіку (над дитиною до 14 років) чи піклування (над дитиною 14-18 років) за спрощеною процедурою.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні та куди їх подавати.

Як оформити опіку чи піклування над дитиною за спрощеною процедурою:

Хто може оформити опіку/піклування:

  • родичі
  • хрещені (якщо стали ними до того, як дитина набула статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування)

Які документи потрібні:

  • заява
  • копія паспорта
  • документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною (паспорт, свідоцтво про народження дитини)
  • довідка від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку
  • довідка про несудимість
  • пояснення свідків, листівки, фото, відео (для підтвердження статусу хрещених)

Куди подавати документи:

До служби у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини.

Які документи готує служба у справах дітей:

  • акт обстеження житлово-побутових умов (впродовж 10 днів з дня отримання заяви)
  • висновок про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

Орган опіки та піклування приймає рішення про встановлення опіки чи піклування впродовж місяця.

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