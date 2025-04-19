Як родичам і хрещеним оформити опіку чи піклування над дитиною в умовах воєнного стану — роз’яснення

Родичі та хрещені дитини можуть оформити опіку (над дитиною до 14 років) чи піклування (над дитиною 14-18 років) за спрощеною процедурою.

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Під час воєнного стану родичі та хрещені дитини можуть оформити опіку (над дитиною до 14 років) чи піклування (над дитиною 14-18 років) за спрощеною процедурою.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні та куди їх подавати.

Як оформити опіку чи піклування над дитиною за спрощеною процедурою:

Хто може оформити опіку/піклування:

родичі

хрещені (якщо стали ними до того, як дитина набула статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування)

Які документи потрібні:

заява

копія паспорта

документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною (паспорт, свідоцтво про народження дитини)

довідка від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку

довідка про несудимість

пояснення свідків, листівки, фото, відео (для підтвердження статусу хрещених)

Куди подавати документи:

До служби у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини.

Які документи готує служба у справах дітей:

акт обстеження житлово-побутових умов (впродовж 10 днів з дня отримання заяви)

висновок про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

Орган опіки та піклування приймає рішення про встановлення опіки чи піклування впродовж місяця.

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