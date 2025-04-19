Як родичам і хрещеним оформити опіку чи піклування над дитиною в умовах воєнного стану — роз’яснення

Під час воєнного стану родичі та хрещені дитини можуть оформити опіку (над дитиною до 14 років) чи піклування (над дитиною 14-18 років) за спрощеною процедурою.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні та куди їх подавати.
Як оформити опіку чи піклування над дитиною за спрощеною процедурою:
Хто може оформити опіку/піклування:
Які документи потрібні:
Куди подавати документи:
До служби у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини.
Які документи готує служба у справах дітей:
Орган опіки та піклування приймає рішення про встановлення опіки чи піклування впродовж місяця.
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