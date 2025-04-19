Іран подав позов до суду ООН проти України та ще 3 країн у справі щодо збиття літака МАУ у 2020 році

Іран вважає, що Рада Міжнародної організації цивільної авіації не мала юрисдикції розглядати скаргу щодо збиття пасажирського літака.

Фото: AFP

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Іран у четвер подав позов до Міжнародного суду проти Канади, Швеції, України та Великої Британії через рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) проти Тегерану, пов’язане зі збиттям пасажирського літака МАУ в 2020 році. Про це повідомила прес-служба Міжнародного суду ООН.

Так, Іран вважає, що Рада Міжнародної організації цивільної авіації не мала юрисдикції розглядати скаргу щодо збиття пасажирського літака, оскільки позивач (тобто Україна) не провела прямих перемовин.

Також Тегеран вважає, що Велика Британія не надала доказів щодо перебування на борту літака свого громадянина, а тому позов Лондона проти Ірану там називають «неприйнятним».

«Заявники ніколи по-справжньому не намагалися добросовісно взяти участь у дискусіях з Іраном з метою розв’язання розбіжностей (…) Насправді вони прагнули затаврувати Іран і розглядати порушення міжнародного права як доконаний факт, а не шукати практичне рішення», — йдеться у позові.

Разом з цим Іран визнає, що його військові збили рейс PS752 «ненавмисно та через людську помилку».

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