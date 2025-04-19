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Иран подал иск в суд ООН против Украины и еще трех стран по делу о сбитом самолете МАУ в 2020 году

13:17, 19 апреля 2025
Иран считает, что Совет Международной организации гражданской авиации не имел юрисдикции рассматривать жалобу по делу о сбитом пассажирском самолете.
Иран подал иск в суд ООН против Украины и еще трех стран по делу о сбитом самолете МАУ в 2020 году
Фото: AFP
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В четверг Иран подал иск в Международный суд против Канады, Швеции, Украины и Великобритании в связи с решением Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) против Тегерана, касающимся сбития пассажирского самолета МАУ в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Международного суда ООН.

Так, Иран утверждает, что Совет ICAO не имел юрисдикции рассматривать жалобу по факту сбития пассажирского самолета, поскольку истец (то есть Украина) не провел прямых переговоров.

Также Тегеран заявляет, что Великобритания не предоставила доказательств нахождения на борту ее гражданина, и потому иск Лондона против Ирана называют там «неприемлемым».

«Заявители никогда по-настоящему не пытались добросовестно участвовать в обсуждении с Ираном с целью урегулирования разногласий (…) На самом деле они стремились заклеймить Иран и представить нарушение международного права как свершившийся факт, а не искать практическое решение», — говорится в иске.

При этом Иран признает, что его военные сбили рейс PS752 «неумышленно и по человеческой ошибке».

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