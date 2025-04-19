На Великдень у Херсонській області ввели режим світломаскування

На Херсонщині встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00.

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На Великдень у Херсонській області запроваджують режим світломаскування. Таке рішення ухвалили через ризик провокацій з боку РФ. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У зв’язку з загрозами з боку ворога, в області посилюють заходи безпеки, щоб уникнути провокацій. Зокрема, буде обмежено масове скупчення людей, а кількість патрулів правоохоронців у населених пунктах зросте. Жителів закликають бути уважними, дотримуватись заборон і негайно реагувати на сигнали тривоги.

«В області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках», - повідомив він.

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