Чат у Signal був не один: очільник Пентагону Гегсет обговорював військові операції з дружиною, братом та адвокатом

Міністр оборони США Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситах ще в одному чаті Signal, з дружиною, братом та адвокатом. Про це повідомляє New York Times із посиланням на людей, ознайомлених із ситуацією.
Зокрема, очільник Пентагону обговорював деталі військової операції не тільки в чаті, куди випадково додали головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат — до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Чат під назвою «Defence | Team Huddleу» створив сам міністр у січні, до його затвердження на посаді очільника Пентагону. У групу входила його дружина та понад 10 інших людей із особистого та професійного оточення. Для доступу до чату Signal він використовував свій особистий телефон, а не державний.
Деякі із співрозмовників видань сказали, що інформація, якою міністр поділився в чаті Signal, включала розклад польотів F/A-18 Hornets, спрямованих проти хуситів у Ємені – по суті ті самі плани атаки, якими він поділився в окремому чаті Signal, куди помилково включив редактора The Atlantic.
За даними видання, Гегсет поділився інформацією про удари в Ємені в чаті "Defense | Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він викладав ті самі подробиці в іншій групі Signal, до якої входили високопосадовці США та The Atlantic.
NYT зазначає, що дружина міністра раніше працювала на Fox News і супроводжувала його на конфіденційних зустрічах, попри відсутність посадових повноважень.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника керівника апарату та старшого радника у своєму головному офісі на тлі скандалу з витоком даних.
Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.
Натомість Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.