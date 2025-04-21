Чат у Signal був не один: очільник Пентагону Гегсет обговорював військові операції з дружиною, братом та адвокатом

Міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат.

Фото: AP (Alex Brandon)

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Міністр оборони США Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситах ще в одному чаті Signal, з дружиною, братом та адвокатом. Про це повідомляє New York Times із посиланням на людей, ознайомлених із ситуацією.

Зокрема, очільник Пентагону обговорював деталі військової операції не тільки в чаті, куди випадково додали головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат — до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Чат під назвою «Defence | Team Huddleу» створив сам міністр у січні, до його затвердження на посаді очільника Пентагону. У групу входила його дружина та понад 10 інших людей із особистого та професійного оточення. Для доступу до чату Signal він використовував свій особистий телефон, а не державний.

Деякі із співрозмовників видань сказали, що інформація, якою міністр поділився в чаті Signal, включала розклад польотів F/A-18 Hornets, спрямованих проти хуситів у Ємені – по суті ті самі плани атаки, якими він поділився в окремому чаті Signal, куди помилково включив редактора The Atlantic.

За даними видання, Гегсет поділився інформацією про удари в Ємені в чаті "Defense | Team Huddle" приблизно в той самий час, коли він викладав ті самі подробиці в іншій групі Signal, до якої входили високопосадовці США та The Atlantic.

NYT зазначає, що дружина міністра раніше працювала на Fox News і супроводжувала його на конфіденційних зустрічах, попри відсутність посадових повноважень.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника керівника апарату та старшого радника у своєму головному офісі на тлі скандалу з витоком даних.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Натомість Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

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