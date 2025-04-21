Марк Цукерберг закликає змусити Apple і Google перевіряти вік користувачів їхніх магазинів додатків

Гендиректор Meta пропонує запровадити перевірку віку користувачів для магазинів застосунків Apple і Google.

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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг закликав Конгрес США запровадити законодавчі вимоги для Apple та Google щодо перевірки віку користувачів у їхніх магазинах застосунків. Про це повідомляє Politico.

Відповідну ініціативу підтримує рекламна кампанія Meta у Вашингтоні, яка спрямована на переконання законодавців ухвалити норми, які передбачатимуть також необхідність отримання дозволу батьків перед тим, як дитина зможе завантажити додаток.

Тим часом, законопроект про запровадження обов’язкової перевірки віку в App Store і Google Play розглядається в Комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників як один із ключових кроків до посилення безпеки дітей в онлайн-середовищі. У Meta заявили, що батьки хочуть мати централізований контроль над тим, які додатки завантажують їхні діти, і найкращим місцем для такої перевірки є саме магазини застосунків.

Як вказує видання: попри те, що Сенат США вже підтримав аналогічний законопроект — «Закон про безпеку дітей в Інтернеті» — голосування в Палаті представників заблокував спікер Майк Джонсон. Публічний тиск на компанії та політиків зберігається, особливо після розслідувань і судових позовів, пов’язаних із негативним впливом соцмереж на психічне здоров’я дітей.

Apple і Google відповіли на ініціативу Meta власними баченнями. У Google пропонують надавати лише базову інформацію про вік — чи є користувач дитиною або дорослим. Apple ж вважає, що обов’язок перевіряти вік має лежати на розробниках застосунків, а не на самих магазинах.

«Ми просимо продавців, які продають алкоголь у торговельних центрах, підтверджувати вік покупця, перевіряючи посвідчення особи - ми не просимо всіх повідомляти дату свого народження, якщо вони просто хочуть піти на фуд-корт», — пояснили в Apple.

Обидві компанії наразі працюють над створенням власних рішень для вікової верифікації.

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