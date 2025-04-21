Практика судів
  1. У світі

Марк Цукерберг закликає змусити Apple і Google перевіряти вік користувачів їхніх магазинів додатків

09:03, 21 квітня 2025
Гендиректор Meta пропонує запровадити перевірку віку користувачів для магазинів застосунків Apple і Google.
Марк Цукерберг закликає змусити Apple і Google перевіряти вік користувачів їхніх магазинів додатків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг закликав Конгрес США запровадити законодавчі вимоги для Apple та Google щодо перевірки віку користувачів у їхніх магазинах застосунків. Про це повідомляє Politico.

Відповідну ініціативу підтримує рекламна кампанія Meta у Вашингтоні, яка спрямована на переконання законодавців ухвалити норми, які передбачатимуть також необхідність отримання дозволу батьків перед тим, як дитина зможе завантажити додаток.

Тим часом, законопроект про запровадження обов’язкової перевірки віку в App Store і Google Play розглядається в Комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників як один із ключових кроків до посилення безпеки дітей в онлайн-середовищі. У Meta заявили, що батьки хочуть мати централізований контроль над тим, які додатки завантажують їхні діти, і найкращим місцем для такої перевірки є саме магазини застосунків.

Як вказує видання: попри те, що Сенат США вже підтримав аналогічний законопроект — «Закон про безпеку дітей в Інтернеті» — голосування в Палаті представників заблокував спікер Майк Джонсон. Публічний тиск на компанії та політиків зберігається, особливо після розслідувань і судових позовів, пов’язаних із негативним впливом соцмереж на психічне здоров’я дітей.

Apple і Google відповіли на ініціативу Meta власними баченнями. У Google пропонують надавати лише базову інформацію про вік — чи є користувач дитиною або дорослим. Apple ж вважає, що обов’язок перевіряти вік має лежати на розробниках застосунків, а не на самих магазинах.

«Ми просимо продавців, які продають алкоголь у торговельних центрах, підтверджувати вік покупця, перевіряючи посвідчення особи - ми не просимо всіх повідомляти дату свого народження, якщо вони просто хочуть піти на фуд-корт», — пояснили в Apple.

Обидві компанії наразі працюють над створенням власних рішень для вікової верифікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США діти Apple Google Марк Цукерберг Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Уряд схвалив законопроект про передачу податківцям інформації щодо банківських рахунків та сейфів громадян

Буде створено реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітентів електронних грошей зобов’яжуть направляти до Податкової дані про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді