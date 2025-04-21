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У США через помилку тисячі службовців отримали доступ до теки в Google Drive з внутрішніми планами Білого дому, — WP

09:39, 21 квітня 2025
Через невірно налаштовану спільну папку на Google Drive понад 11 000 співробітників отримали доступ до чутливих документів.
У США через помилку тисячі службовців отримали доступ до теки в Google Drive з внутрішніми планами Білого дому, — WP
Фото: Getty Images
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У США тисячі чиновників отримали доступ до конфіденційних планів Білого дому. Інцидент стався через неправильний обмін документами в Google Drive. Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, працівникам Адміністрації загальних служб США (GSA) ненавмисно надали доступ до теки в Google Drive, яка містила чутливі документи, зокрема плани поверхів Білого дому.

Видання вказує, що усе це почалося ще за президентства Джо Байдена.

За інформацією журналістів, службовці GSA надали доступ до Google-теки всім працівникам агентства — тобто понад 11 200 людям.

У цій теці містилися чутливі дані, як-от потенційно засекречені плани поверхів Білого дому, деталі проектованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому, а також банківські реквізити підрядника, який допомагав у проведенні пресконференції адміністрації Дональда Трампа.

Незрозуміло, чи ці дані мають гриф секретності, однак 9 із 15 файлів у теці мали позначку CUI (Controlled Unclassified Information) — контрольована незасекречена інформація, тобто чутливі дані, які не підпадають під класифікацію таємних, але все одно мають бути захищені.

 The Washington Post додає: щонайменше 10 із файлів були відкриті для редагування, а не лише для перегляду — тобто всі співробітники GSA могли змінювати їхній вміст. Спільний доступ до файлів тривав щонайменше з початку 2021 року — з початку президентства Байдена — і продовжився за адміністрації Трампа.

Минулого тижня, під час поточного аудиту безпеки щодо використання Google Drive в GSA, інспектори виявили, що всередині агентства конфіденційну інформацію поширювали «неналежним чином».

Так, до четверга ІТ-команда виявила власників файлів і скасувала спільний доступ до них для понад 11 тисяч працівників. Наразі триває розслідування.

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США

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