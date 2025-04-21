Як оформити дитині податковий номер — у ДПС нагадали алгоритм дій

Порядок отримання податкового номеру для неповнолітньої дитини.

Фото: brovary.net.ua

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Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадало порядок отримання податкового номеру для неповнолітньої дитини.

Так, для включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, особа зобов’язана особисто або через представника подати до контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Облікові картки за ф. № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителем, опікуном) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителя, опікуна).

Якщо свідоцтво про народження дитини видане іноземною мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію.

У разі, коли батьки чи один із батьків малолітньої особи на дату її народження були іноземцями або особами без громадянства, для підтвердження факту належності такої особи до громадянства України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки; тимчасове посвідчення громадянина України; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).

Громадяни України можуть подати документи до будь-якого контролюючого органу особисто або в електронному вигляді через Е-кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».

Реєстрація особи у ДРФО здійснюється впродовж 3 робочих днів після звернення.

Готовий документ може бути виданий одному з батьків або представнику дитини за наявності документа, що посвідчує особу, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку (для довіреного).

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