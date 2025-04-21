В Киеве мужчина ограбил ребенка в подъезде, угрожая ножом – апелляция оставила приговор без изменений

В Киеве мужчину приговорили к 8 годам заключения за разбойное нападение на ребенка.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор 30-летнему мужчине, который, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон у 10-летнего мальчика в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Злоумышленник зашел вслед за ребенком, прижал его к стене и требовал отдать телефон и деньги. Денег у мальчика не было, поэтому нападающий проверил карманы, после чего забрал только телефон и покинул место происшествия.

По результатам рассмотрения дела, Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Осужденный подал апелляцию, однако суд высшей инстанции не удовлетворил жалобу и подтвердил приговор первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.