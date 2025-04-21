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Субсидия на неотопительный период — кому нужно обратиться в органы Пенсионного фонда

11:27, 21 апреля 2025
Для назначения субсидии на неотопительный период обязательно нужно обратиться в органы Пенсионного фонда некоторым категориям людей.
Субсидия на неотопительный период — кому нужно обратиться в органы Пенсионного фонда
Фото: zprz.city
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что субсидия на неотопительный сезон большинству получателей назначается автоматически.

В то же время для назначения субсидии на неотопительный период обязательно нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и декларацией, если:

  • человек арендует жилье, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих в жилом помещении меньше количества зарегистрированных в нем;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива впервые.

Однако, если изменились данные о имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом необходимо сообщить Пенсионному фонду Украины в течение 30 дней.

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