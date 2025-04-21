Субсидия на неотопительный период — кому нужно обратиться в органы Пенсионного фонда

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что субсидия на неотопительный сезон большинству получателей назначается автоматически.
В то же время для назначения субсидии на неотопительный период обязательно нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и декларацией, если:
Однако, если изменились данные о имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом необходимо сообщить Пенсионному фонду Украины в течение 30 дней.
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