В Черниговской области задержали женщину, которая устанавливала «видеоловушки», чтобы корректировать удары РФ по эшелонам ВСУ

С помощью «видеоловушки» враг планировал отследить прибытие грузового эшелона на логистическую базу Укрзализныци, чтобы нанести по нему удар с воздуха.

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В Черниговской области Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая корректировала воздушные удары агрессора по объектам Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Под «прицелом» врага находились узловые станции с транзитными поездами и эшелонами, которые, по мнению оккупантов, перевозят на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ.

Для корректировки огневого поражения агентка должна была установить возле местного железнодорожного перегона замаскированную видеокамеру с пауэрбанком и онлайн-трансляцией для российского гру.

С помощью «видеоловушки» враг планировал отследить прибытие грузового эшелона на логистическую базу Укрзализныци, чтобы нанести по нему удар с воздуха.

Чтобы обстрел был успешным и «прошел мимо» украинской ПВО, оккупанты поручили своей сообщнице также выявить пункты боевого дежурства радиолокационных станций.

«Военные контрразведчики СБУ сорвали вражеские намерения. После пошагового документирования преступлений агентки ее задержали с поличным, когда она устанавливала видеокамеру возле объекта Укрзализныци.

Дополнительно во время обыска у нее изъяты мобильный телефон и ноутбук, которые фигурантка использовала для контактов с российским гру», — заявили в СБУ.

По данным следствия, задержанная — 29-летняя местная безработная, которая искала «легкие деньги» в Telegram-каналах, где впоследствии попала в поле зрения военной разведки РФ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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