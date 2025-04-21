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В Украине около 63 тысяч пропавших без вести, из них 10 тысяч находятся в плену – Артур Добросердов

10:51, 21 апреля 2025
OSINT, татуировки и ДНК – уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, как идентифицируют пропавших во время войны в Украине.
В Украине около 63 тысяч пропавших без вести, из них 10 тысяч находятся в плену – Артур Добросердов
Фото: mvs.gov.ua
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С мая 2023 года в Украине работает Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. По состоянию на сейчас в нем зарегистрировано около 63 тысяч человек, большинство из которых пропали из-за боевых действий или оккупации. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов в интервью Суспільному.

По его словам, из более 60 тысяч пропавших около 10 тысяч человек имеют подтвержденный статус пленных. Часть из них удалось идентифицировать через официальные сообщения от Российской Федерации, которые поступают через Международный комитет Красного Креста. Остальные - благодаря неофициальным источникам, в частности свидетельствам освобожденных пленных и открытым источникам (OSINT).

«Основные неофициальные источники информации - свидетельства тех, кто вернулся из неволи и поиск по OSINT. Отдельные граждане РФ, военные, выкладывают в интернет информацию, из которой мы фиксируем факт пребывания людей в плену. С помощью таких источников работники моего офиса установили уже более полутора тысяч пропавших», - отметил Добросердов.

Он также рассказал, что регулярно происходит репатриация тел погибших защитников Украины. Многие из них возвращают без документов и каких-либо данных, поэтому идентификация происходит по татуировкам, шрамам, переломам, отпечаткам пальцев или с помощью ДНК-экспертиз.

Люди, которые имеют статус пропавших без вести, остаются в реестре до тех пор, пока не будет установлен один из двух фактов: либо их освободили из плена, и они находятся на подконтрольной Украине территории (или в странах, с которыми есть международные соглашения), или же следствие установило, что найденное тело принадлежит тому или иному лицу, ранее считавшемуся пропавшим.

По словам Добросердова, большинство ДНК-экспертиз в Украине проводит экспертная служба Министерства внутренних дел, на которую приходится более 95% нагрузки. Также лаборатории есть в подчинении Министерства юстиции и Министерства здравоохранения. В прошлом году открыли более пяти новых лабораторий, в этом году - уже одну, еще две готовятся к запуску. По состоянию на январь, Украина имеет возможность обрабатывать до 10 тысяч образцов ДНК ежемесячно.

Чтобы сдать ДНК для поиска пропавшего родственника, семье необходимо обратиться в полицию. После регистрации уголовного производства образец отбирает следователь или криминалист. Далее назначается экспертиза - обычно в региональной лаборатории. Если там слишком большая нагрузка, полиция может рекомендовать обратиться в соседнюю область, чтобы ускорить обработку образцов.

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