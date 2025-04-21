В Бородянке мужчина похитил газовый котел из разрушенной войной квартиры – суд избрал меру пресечения

На Киевщине суд рассмотрел дело о краже котла из поврежденной квартиры в Бородянке.

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В Бородянке Киевской области мужчина похитил газовый котел из частично разрушенной квартиры. Об этом говорится в приговоре Бородянского районного суда по делу № 939/2631/24.

Кража произошла 5 сентября 2024 года. Житель села Дружная проник в квартиру, поврежденную в результате боевых действий. Дверь в помещении была прикрыта досками. Оттуда мужчина похитил газовый котел марки Vaillant VP5/2 230 V стоимостью более 28 тысяч гривен. Суд отметил, что преступление было совершено во время действия военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года.

Обвиняемый пояснил, что зашел в квартиру, потому что не имел средств на еду, и намеревался разобрать котел. Его задержали, когда он как раз разбирал похищенное устройство.

Во время судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину. Однако суд не расценил его объяснения как искреннее раскаяние. Учитывая тяжесть преступления, обстоятельства военного времени и то, что обвиняемый не имел стабильного места работы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Однако суд разрешил внести залог в размере 90 840 грн. В случае внесения залога на обвиняемого будут возложены обязанности - не покидать место жительства и не контактировать с потерпевшим и свидетелями.

Похищенный газовый котел был возвращен владельцу.

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