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Россия начала наращивать обстрелы, несмотря на объявленное «пасхальное перемирие», — Зеленский

13:19, 20 апреля 2025
С начала суток 20 апреля произошло уже 26 российских штурмовых действий.
Россия начала наращивать обстрелы, несмотря на объявленное «пасхальное перемирие», — Зеленский
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На фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается рост количества российских обстрелов и применение оккупантами дронов-камикадзе, несмотря на объявленное Путиным «пасхальное перемирие». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, только по FPV-дронам зафиксировано двукратное увеличение ударов со стороны российской армии.

Наиболее активные действия российские войска утром ведут на Покровском и Северском направлениях. «На этих и некоторых других участках фронта продолжается использование тяжёлого вооружения со стороны России», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что за период с 00:00 до 12:00 текущего дня произошло уже 26 штурмовых действий со стороны армии РФ.

«Мы фиксируем каждое нарушение Россией её же собственной обещанной тишины на время Пасхи и готовы предоставить нашим партнёрам соответствующую информацию. Фактически, либо Путин не контролирует свою армию, либо ситуация доказывает, что в России нет цели действительно закончить войну — им нужен лишь выгодный пиар в медиа. Хорошо хоть, что не было воздушных тревог.

Благодарим все СМИ, подкастеров, блогеров, каждого и каждую, кто распространяет правду о происходящем. Не стоит транслировать службы из Москвы — стоит давить на Москву, чтобы она действительно пошла на полноценное прекращение огня и удерживала его хотя бы 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии», — подчеркнул Президент.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

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рф Украина война Владимир Зеленский

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