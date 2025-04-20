Телеканал Fox News назвал Киев российским городом во время трансляции богослужений — в МИД ответили

Украина требует прощения от Fox News за то, что в эфире обозначили Киев российским.

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20 апреля американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев как российский город.

Изначально богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе было подписано корректно. Однако после короткого перерыва титры изменились на «Kyiv, Russia». С таким обозначением трансляция продолжалась более 20 минут, прежде чем ошибку исправили.

Параллельно Fox News вел прямой эфир из московского Храма Христа Спасителя, где на богослужении присутствовал Путин.

Телеканал пока официально не прокомментировал этот инцидент.

В то же время Министерство иностранных дел Украины требует извинений от Fox News за то, что в эфире они указали Киев как российский город.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, необходимо принести извинения и выяснить, кто допустил такую ошибку», — подчеркнул представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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