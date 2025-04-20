Практика судов
  1. В Украине

Телеканал Fox News назвал Киев российским городом во время трансляции богослужений — в МИД ответили

13:01, 20 апреля 2025
Украина требует прощения от Fox News за то, что в эфире обозначили Киев российским.
Телеканал Fox News назвал Киев российским городом во время трансляции богослужений — в МИД ответили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20 апреля американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев как российский город.

Изначально богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе было подписано корректно. Однако после короткого перерыва титры изменились на «Kyiv, Russia». С таким обозначением трансляция продолжалась более 20 минут, прежде чем ошибку исправили.

Параллельно Fox News вел прямой эфир из московского Храма Христа Спасителя, где на богослужении присутствовал Путин.

Телеканал пока официально не прокомментировал этот инцидент.

В то же время Министерство иностранных дел Украины требует извинений от Fox News за то, что в эфире они указали Киев как российский город.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, необходимо принести извинения и выяснить, кто допустил такую ошибку», — подчеркнул представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции для упрощения проведения спецпроверок

Специальную проверку предлагается не проводить в отношении определенных категорий должностных лиц.

Кабмин определил Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ

Спустя почти 8 лет после того, как Верховный Суд Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ прекратили осуществлять правосудие, Кабмин решил определить Верховный Суд субъектом управления их имуществом.

В Национальной школе судей отреагировали на критику утвержденной ВККС программы по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Похоже, что ВККС склонилась к предложениям, представленным коллективом авторов, привлеченных к работе одним из международных проектов технической помощи, которые считали, что современный претендент на должность судьи должен обладать более широкими знаниями по истории украинской государственности, чем те, что заложены в учебных дисциплинах юридических вузов.

Депутаты предлагают установить, что включение объектов Национальной академии наук в перечень на приватизацию может осуществляться только с согласия Президиума НАН

Предлагается установить, что передача объектов имущественного комплекса Национальной академии наук Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАН Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума НАН.

Судья в определении о содержании под стражей должен будет указать следственный изолятор, в котором будет содержаться лицо — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, касающийся обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді