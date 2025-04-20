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Телеканал Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції богослужінь — у МЗС відповіли

13:01, 20 квітня 2025
Україна вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським.
Телеканал Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції богослужінь — у МЗС відповіли
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20 квітня американський канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом.

Спершу служба Православної церкви України у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі була підписана правильно. Однак після короткої перерви титри змінилися на «Kyiv, Russia». З таким підписом стрим тривав понад 20 хвилин, перш ніж помилку виправили.​

Паралельно Fox News вів трансляцію Пасхального богослужіння з московського Храму Христа Спасителя за участю Путіна.

Телеканал поки що офіційно не коментував цього інциденту.

Натомість Міністерство закордонних справи України вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі вони позначили Київ російським містом.

«Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку», — наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.

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Київ

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